Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek

Selçuk Geçer sözlerinde hem küçük esnafa hem de büyük yatırımcıya yer vererek şu ifadeyi kullandı: “Türkiye'nin ekonomik istikrarı dolar ve altın gibi döviz kurlarının seyrine bağlıdır. Devletin alacağı kararlar ile halkı desteklemesi ve gelecek kaygısını ortadan kaldırılması beklenir.