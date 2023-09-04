Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek

Selçuk Geçer gündem olacak dolar tahminini paylaştı. Yakın gelecekte 15 TL birden artarak 42 TL'ye ulaşacağına değinen Selçuk Geçer Eylül ayı itibariyle başlayacak yükseliş dalgasına dikkat çekti.
Medyabar'ın haberine göre, ekonomist Selçuk Geçer, “Bu enflasyon dünden bugüne gelen enflasyon değil. Geçmişten bugüne kadar oluşan gerçek enflasyonu hesaplayacağız” diyerek TÜİK'in güncel verilerine değindi.
Selçuk Geçer: “Son derece iyi niyetli hesaplamalarla doların 42 lira olacağını söylüyorum. Bu benim tahminim değil TÜİK'in verilerinden alınarak paylaştığım bir veridir” ifadesini kullandı.
Küresel piyasalarda yaşanan istihdam krizi, ülkelerin ekonomik olarak yaşadığı sorunlar, petrolde yaşanan fiyat artışı başta olmak üzere Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda döviz kuru ve değerli madenler de fiyat dalgalanmasını tetikliyor.
Bu hareketlilik Selçuk Geçer’in de gündemindeydi. Ünlü analist doların 42 TL olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu hamlenin gelecek yıl içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. 2024 yılında dolar kurunu 42 TL olarak görmek sürpriz olmayacak.”
Selçuk Geçer sözlerinde hem küçük esnafa hem de büyük yatırımcıya yer vererek şu ifadeyi kullandı: “Türkiye'nin ekonomik istikrarı dolar ve altın gibi döviz kurlarının seyrine bağlıdır. Devletin alacağı kararlar ile halkı desteklemesi ve gelecek kaygısını ortadan kaldırılması beklenir.
Aksi yönde altının ve doların her fırlayışı halkı tedirgin edecektir. Altın ve doların geleceği hem küçük esnaf hem de büyük yatırımcıyı etkileyecektir. Devletin alacağı kararlar altın ve doların patlama yapma olasılığını da etkileyebilir.”
Selçuk Geçer “Uzun süredir siyasi nedenlerle baskılanan dolar gerçek biriktirilmiş enflasyon miktarına öyle ya da böyle ulaşacak. 42 TL son derece iyimser bir rakam resmi TÜİK enflasyonuna göre yapılmış bir programlama” dedi ve ekledi:
“Ekonomik sistemimizi baskılamak üzerine kurguladığımız sürece makro ekonomik dengeleri bozuyorsunuz. Unutmayın asıl mesele dolar değil asıl mesele gerçekten kendi kendine öz ile üretim yapabilmektir.”