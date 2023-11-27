Selena Gomez son haliyle gündem oldu. "Resmen 10 yaş yaşlanmış"

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü. Yüzündeki değişim dikkat çeken Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış" yorumları geldi.

Mine Açar
Selena Gomez son haliyle gündem oldu. "Resmen 10 yaş yaşlanmış"

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesi herkesi sevindirmişti.

selena-gomez-at-the-2022-critics-choice-awards.jpg

Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

640xauto.jpg

Gomez son olarak paylaşımında yüzündeki değişimiyle dikkat çekti. Saç rengi ve makyajı da gündeme gelen şarkıcıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

640xauto-1.jpg

Selena Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış", "Bu kız neden kendiyle bu kadar oynuyor", "Yazık tanıyamadım" yorumları geldi.

640xauto-2.jpg

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay'dan Selena Gomez'e gönderme. Taklitler aslını yaşatır bebeğim
Selena Gomez eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek verdi
Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlüler kayıtsız kalmadı 
Ünlü oyuncu Selena Gomez: Model değilim ve asla olmayacağım. Beğenmiyorsanız gidin. Aldığı kilolar yüzünden eleştiriliyordu, Tik Tok'tan açıklama yaptı
Öne Çıkanlar
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı? Spor
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Avustralya’da yüzlerce aktivist kanolarla limanı kapattı Dünya
Avustralya’da yüzlerce aktivist kanolarla limanı kapattı
Rakibini kafakola alan Draymond Green yine tehdit etti: Yine yaparım! Spor
Rakibini kafakola alan Draymond Green yine tehdit etti: Yine yaparım!
Yapay zeka dinozorların nasıl yok olduğunu açıkladı. Volkanlar mı göktaşı mı neden oldu Bilim
Yapay zeka dinozorların nasıl yok olduğunu açıkladı. Volkanlar mı göktaşı mı neden oldu
Aile dizisi ne zaman final yapacak? Magazin
Aile dizisi ne zaman final yapacak?
Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı Gündem
Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı
Van’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Van’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi