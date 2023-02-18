Ünlü oyuncu Selena Gomez: Model değilim ve asla olmayacağım. Beğenmiyorsanız gidin. Aldığı kilolar yüzünden eleştiriliyordu, Tik Tok'tan açıklama yaptı

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir süredir aldığı kilolarla konuşuluyor. Aldığı kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Gomez, görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etti.

Dün (16 Şubat) Tik Tok'ta canlı yayın açan 30 yaşındaki ünlü yıldız, lupus hastalığı için kullandığı ilaçların kilo aldırdığını söyledi ve kendisini eleştirenlere "Beğenmiyorsanız gidin" dedi.

"CESARETLENDİRMEK İSTEDİM"

Selena Gomez, lupus ilacının kilosunu nasıl etkilediğini anlattı ve kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere seslendi: Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim.''

"Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum. Beğenmeyen gitsin ''dedi