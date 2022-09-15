Selin Ciğerci'den boşandı yeni sevgili buldu

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ

Selin Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, kendine hemen yeni bir sevgili buldu ve yeni sevgilisiyle ilk kez Bebek'te el ele görüntülendi.

Gökhan Çıra soruları yanıtsız bırakırken sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.