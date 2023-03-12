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  • Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik merkezi açması protesto edildi. “Konya’dan defol'', ''Ya Allah Bismillah Allah-u Ekb

Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik merkezi açması protesto edildi. “Konya’dan defol'', ''Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber'' sloganları atıldı

Konya'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Selin Ciğerci'ye tekbirli linç girişiminde bulunuldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olaylar sonrası açılışı yapılan şube kapatıldı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:21
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Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik merkezi açması protesto edildi

Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik merkezi açması protesto edildi. “Konya’dan defol'', ''Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber'' sloganları atıldı
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Selin Ciğerci'nin Konya'da bugün açılışını gerçekleştireceği güzellik merkezinin önünde toplanan bir grup merkezin açılmasına tepki gösterdi. "Konya'dan defol" şeklinde sloganlar atan kalabalık gruba polis müdahale etti.



Sosyal medya fenomeni Ciğerci, kendi adını taşıyan ve birçok ilde merkezi bulunan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu.

Ciğerci’nin duyurusunun ardından Konya’da yaşayan bir grup, Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişti.

Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Tepkilere karşın bugün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı.

SALON AÇILIŞIN ARDINDAN KAPATILDI

Sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi sokağa döken grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı.

Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti.

Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.

SELİN CİĞERCİ NE DEMİŞTİ?

Konya'da şube açacağı için büyük heyecan duyan Selin Ciğerci, "Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız" demişti.

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