Selin vurduğu Samsun ve Sinop'ta eğitime ara verildi

Samsun'da 5 ilçede, Sinop'ta ise 2 ilçede sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Selin vurduğu Samsun ve Sinop'ta eğitime ara verildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum ilçesinde taşıma merkezi okullar Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk ilkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu-Ortaokulu, Altınkum İlkokulunda eğitim öğretime 6 Haziran Salı günü ara verildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz Mahalleleri Dombalak mevki, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasına karar verildi.

Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik'te ise eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildi.

Diğer ilçelerde ise bir gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

SİNOP’TA DA SAĞANAK NEDENİYLE İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop’ta sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumuz hava koşularının devam ettiği ifade edildi.

Alınan tedbirler kapsamında Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar yer aldı:

“Türkeli ilçemizde, 6-7 Haziran tarihlerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim merkezi kurslarında eğitime iki gün ara verilmiştir. Yine aynı ilçede taşımalı eğitime ise 6-9 Haziran tarihleri arasında eğitime ara verilmiş olup, Erfelek ilçesinde ise yarın taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.”

Sinop’un Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildi. (AA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı. Büyükelçilik unvanı da verildi Güncel
Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı. Büyükelçilik unvanı da verildi
THY personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı Yaşam
THY personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
18 günde ikinci kez… Apple’dan Türkiye’deki tüm ürünlerine zam Güncel
18 günde ikinci kez… Apple’dan Türkiye’deki tüm ürünlerine zam
Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti Yaşam
Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti
Kılıçdaroğlu’ndan ‘MYK’ açıklaması: Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan ‘MYK’ açıklaması: Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık
Amartey'den Beşiktaş sinyali. Yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı Spor
Amartey'den Beşiktaş sinyali. Yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı