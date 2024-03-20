Şemdinli - Derecik yolunda sel! Sürücüler uyarıldı...

Kaynak: İHA
Şemdinli - Derecik yolunda sel! Sürücüler uyarıldı...
Hakkari’de Şemdinli - Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlar sonrası ulaşıma kapanırken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağışlar etkisini sürdürürken, hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yağışlar neticesinde Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

MAHSUR KALDILAR

Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinlerinin aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Bölgede özel idare ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade edilirken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

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