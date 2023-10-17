Semizebe otu göz sağlığına iyi geliyor

İnsanlar için kritik olan göz sağlığına iyi gelen semizebe otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Semizebe otu göz sağlığına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanlar için kritik olan göz sağlığına faydalı olan semizebe otu dikkat çekti.

SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN 10 ÖNERİ

-Makyaj malzemelerinizin tarihlerine dikkat edin

-Bu besinleri sofradan eksik etmeyin

-Bilgisayar başında 20 dakikada bir 20 saniyelik molalar verin

-Kontakt lenslerinize iyi bakın

-Güneş gözlüğünü yaz-kış kullanın

-İlaç prospektüslerini okuyun

-Göz sorunlarını görmezden gelmeyin

-Düzenli göz muayenesi olun

-Koruyucu gözlüğü unutmayın

-Sigara İçmeyin

SEMİZEBE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizebe otu, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dünyanın her yerinde yetişebilen bir sebzedir. Kolay bir şekilde çoğalabilir ve zorlu şartlarda hayatta kalabilir.

Semizotunun hem yaprakları hem de sapı yenilebilen bir bitkidir. Bundan dolayı yaprakları ve sapları yemek yapmak için kullanılabilir.

Semizebe otu ekşi ve tuzlu bir bitki olduğundan salatalarda, sandviçlerde ve smoothielerde de kullanılabilir. Tadı hafif ve ferahlatıcıdır, bundan dolayı birçok farklı yemeğe kolaylıkla eklenebilir.

Ayrıca, semizebe otu çiğ veya pişmiş bir şekilde tüketilebilir.

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