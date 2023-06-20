Semizotu kanseri önlüyor

Kanseri önleyen semizotunun faydaları dikkat çekti. Semizotuyla ilgili detaylar haberimizde…

Semizotu kanseri önlüyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kanseri önleyen semizotunun faydaları dikkat çekti. Semizotuyla ilgili detaylar...

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

SEMİZOTU NEDİR?

Semizotugiller familyasından; bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık, yaprakları sapsız ve etlidir. Yenilen kısmı, küçük, yuvarlak ye il yaprakları ve körpe saplarıdır. C vitamini ve Demir bakımında zengindir. İçeriğinde kuzukulağı asidi bulunduğundan tadı biraz mayhoştur.

SEMİZOTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizotunu taze haliyle tükettiğinizde vücuda olan etkilerinden daha fazla yararlanabileceğinizden onu güzelce seçip temizledikten sonra taze taze salatalarınıza dahil edebilir, onunla cevizli, mercimekli ya da bol yeşillikli salatalar da yoğurtlu salatalar da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz onu mezelerinize de dahil edebilirsiniz. Eğer pişirerek tüketmek istiyorsanız zeytinyağlı semizotundan semizotu kavurmasına, kıymalı semizotu yemeğinden ekşili semizotu çorbasına birçok farklı yemeğe imza atabilirsiniz. Kendisini iç harç olarak değerlendirip böreklerinizin, poğaçalarınızın içine de dahil edebilirsiniz.

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