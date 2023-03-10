Şems suresinin Türkçe anlamı nedir?

Şems suresi Mekke'de inmiştir. Şems suresi 15 ayetten oluşmakta olup Kadir sûresinden sonra inmiştir. Şems suresi adını Şems sûresinin ilk kelimesi olan "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır.

Şems sûresinde insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

ŞEMS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Güneş'e ve onun parıltısına,

2- Güneş'in ardından gelen Ay'a,

3- Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,

4- Onu örten geceye,

5- Göğe ve onu bina edene,

6- Yere ve onu döşeyene,

7- Nefse ve onu biçimlendirene,

8- Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

9- Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

10- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

11- Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

12- En azgınları ileri atılınca,

13- Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini

gözetin." demişti.

14- Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına

geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

15-Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya