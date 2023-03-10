10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şems suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Şems suresi 15 ayetten oluşmaktadır. Şems suresi adını sûrenin ilk kelimesi olan "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. İşte Şems suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:17
Takip Et

Şems suresinin Türkçe anlamı nedir?

Şems suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Şems suresi Mekke'de inmiştir. Şems suresi 15 ayetten oluşmakta olup Kadir sûresinden sonra inmiştir. Şems suresi adını Şems sûresinin ilk kelimesi olan "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır.

Şems sûresinde insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

ŞEMS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Güneş'e ve onun parıltısına,

2- Güneş'in ardından gelen Ay'a,

3- Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,

4- Onu örten geceye,

5- Göğe ve onu bina edene,

6- Yere ve onu döşeyene,

7- Nefse ve onu biçimlendirene,

8- Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

9- Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

10- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

11- Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

12- En azgınları ileri atılınca,

13- Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini

gözetin." demişti.

14- Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına

geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

15-Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
3
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
4
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
6
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
7
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Galatasaray stat kapasitesini artırıyor. Ek koltuklar monte edilecek
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Fenerbahçe'nin rakibi rövanştan endişeli
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
﻿Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.