Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu

Tokat’ta vatandaşlar dere kenarında mahsur kalan kediyi birbirine bağladıkları kıyafetlerle şemsiye uzatarak kurtardı.

Şemsiyeli kedi kurtarma operasyonu

Tokat’ta şehir merkezinin içerisinden geçen Behzat Deresi’nde yavru bir kedi mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar kedinin mahsur kaldığını görünce kurtarma operasyonu başladı.

KIYAFETLERLE HALAT YAPIP UCUNA ŞEMSİYE BAĞLADILAR

Üzerlerinde bulunan hırka, yelek gibi kıyafetleri birbirine bağlayarak halat yapan vatandaşlar, kediyi çıkarabilmek için yaptıkları halatın sonuna açtıkları şemsiyeyi bağladılar. Yavru kedi aşağı uzatılan şemsiyenin içine atlayarak yukarı çekildi. Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen bu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin kurtarılmasıyla vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı.

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