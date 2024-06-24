Bedelli askerlik konusunda MSB'den son dakika açıklaması. Bedelli askerlikte Temmuz zammı kesinleşti

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Bedelli askerlik konusunda MSB'den son dakika açıklaması. Bedelli askerlikte Temmuz zammı kesinleşti

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklar hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesi ile birlikte bedelli askerlik ücreti de zamlanacak. Temmuz ayında bedelli askerlik ücretine enflasyon rakamları ortalamasında bir zam yapılacağı belirtiliyor.

Temmuz ayında yapılacak zam öncesinde bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bedel ve ek tutarının 1 Temmuz tarihi ile birlikte zamlanacağını vurgulayarak mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

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ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK KAÇ LİRA OLACAK?

Ocak-Haziran 2024 döneminde bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira olarak belirlenmişti. Temmuz 2024 tarihinde ise bedelli askerlik ücretinin 219 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

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