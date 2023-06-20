Sen misin Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini beğenen. THY o pilotun işine son verildi

Türk Hava Yolları'nda görev yapan bir pilotun Ana Muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tweetleri beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten kovulduğu öne sürüldü.

Sen misin Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini beğenen. THY o pilotun işine son verildi

Türk Hava Yolları yeni kurulan şirketi TSS'deki işten çıkarılma iddiaları THY'nin pilot kadrosuna da sıçradı. Hem de bakın hangi nedenle. Türk Hava Yolları'nda görev yapan bir pilotun Ana Muhalefet liderinin tweetlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten kovulduğu iddia edildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan Evren Turan'ın seçim sürecinde muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait twitleri beğendiği ve benzer twitleri retweet ettiği gerekçesiyle THY'deki işinden kovuldu.

Seçimin ardından işine son verilen Evren Kaptan'ın hukuki mücadele başlattığı öğrenildi.

Havacılığın önemli isimlerinden Ali Kıdık THY'deki bu gelişmeyi haberi yaptığı paylaşımla duyurdu.

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