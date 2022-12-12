Sen neymişsin be dış güçler!.. - Muharrem Kızılkaya

Esnaf kan ağlıyor fiyatlar yüksek mal satamıyoruz diye; sorumlusu dış güçler…

Müşteri pazardan elma, armut, domates alamıyor; sebebi dış güçler …

Köylü hayvana yem alamıyor, yem ithal; sebebi dış güçler…

Ege’de doğal gaz bulduk, kullanamıyoruz; sebebi dış güçler…

Ortadoğu’da komşular bizi istemiyor; sebebi dış güçler…

Suriye sürekli tehdit, Hatay’ı istiyor, roket atıyor; sorumlusu dış güçler…

Irak sınırlarımızı ihlal ediyor, dış güçler…

İran sınırımız kevgir gibi, Afgan istilasına uğramış; dış güçler…

Mısır ile ticaretimiz tamamen çökmüş, ilişkiler sıfır noktasında… Bundan dolayı Akdeniz havzasında ve Ortadoğu’da sorunlarımız içinden çıkılmaz boyutları almış; sorumlusu dış güçler…

Yunanistan adalarımızı işgal etmiş, harıl harıl silahlandırıyor; sorumlusu dış güçler…

Rusya, Suriye’de ve Ortadoğu’da bizi hava sahasına sokmuyor; sorumlusu dış güçler…

Kötü, beğenmediğin Bulgaristan gümrükte arabalarımızı Türkiye’den mikrop gelmesin diye ilaçla dezenfekte ediyor; sebebi dış güçler…

Almanya ihraç ettiğimiz iki kasa patlıcan, dört kamyon domatesi ilaçlı diye almıyor; sorumlusu dış güçler…

Uygur Türklerine SOYKIRIM uygulayan Çin’i protesto eden iki Türk’ü yaka paça tutuklayıp yurt dışı yapmakla tehdit edip; bunlar dış güçlerin adamı diyeceksin…

Bitmeyen PKK terör örgütü mü? Onlar zaten dış güçlerin kontrolünde…

IŞİD bizim mahallelerde dolaşır, fakat bize ait değiller tamamen dış güçler etkisindedirler…

Ülkede Euro, Dolar alıp başını gidecek, sebebi dış güçler olacak.

Memlekette gencecik kız çocuklarına nikâh kıyılacak; tecavüz, taciz yapılacak; bunu da Arap kültüründen geliyor diye dış güçlere bağlayacaksın…

Kadın ölümleri, kadınlara şiddet almış başını giderken, sen bütün bunları batı kültürünün sonucu diye dış güçlere bağlayacaksın ve susacaksın…

Hayvanlara işkence, zulüm edilecek hatta tecavüz edeceksin sonra bunları dış güçler yaptırıyor diyeceksin…

Ülkemizde her türlü uyuşturucu madde kullanmak, bulmak mümkün hale gelmiş sebebi zaten belli dış güçler…

Sahillerimiz birkaç yerli dışında tamamen uluslararası şirketlerin elinde sorumlusu dış güçler…

Geçenlerde köye gittim, ‘Biraz alışveriş yapalım. Öyle çıkalım’ dedik… Sivas - Şarkışla tarım ve hayvancılığın iddiaya göre yoğun olduğu bölge.

Kasabaya vardık ki; et fiyatı şekerinizi, tansiyonunuzu çıkarıyor. 200 TL civarında… Sebebini sorunca kasap abi bu dış güçler yok mu? Bütün sebebi onlar diyor…

Neyse oradan manava uğradık; bir iki sebze meyve… Maalesef orada aynı...

Manav diyor ki; ‘Abi domatesin, meyvenin en iyisi Avrupa’ya gidiyor, dış güçlerin paraları var, en iyisini yiyince bize de bu çürükler kalıyor. Bütün bunlar dış güçlerin işi diyor.

Tamam dedik, çıktık köye doğru yola… Yollar berbat… Bir çukurdan kaçıyorum diğerine düşüyorum derken; bir köylüme rastladık, tabii hasbihal sonrası ‘Ne hal bu yolların durumu?’ diye sordum…. ‘Abi sende mi’ dedi; ‘Neyi bende mi?’ deyince… ‘Abi’ dedi… ‘Sen ecnebi memleketleri gezdin gördün’ dedi. ‘Sen bari domatese, patlıcana takılma, biz aç dururuz; yeter ki memleket kazansın’ …Hemen sonrasında devam etti: ‘Abi büyük resme bak, duvarın arkasında arka kapılarda neler oluyor ona bak’ dedi. ‘Bu yolları bizim muhtara bu gâvurlar yaptırmıyor; köy kalkınmasın, ülke kalkınmasın diye, yoksa neler yaparız neler biz’ dedi…

‘Az kaldı abi az şu seçimler bir bitsin, bak gör abi sen hele bir de şu keferelerin yaptığını, Lozan’daki gizli yenen naneleri gör, hepsi açıklanacak…. Ne var bir bitsin Allah’ın izniyle, 2023 bitiyor az kaldı’

‘Abi sen az sabret, Şükret, Seyret bak neler yapacağız’

Ne diyelim Allah akıl fikir versin!

Bu dış güçler kimler?

Hiç gören, duyan; ismini, cinsini bilen var mı?

Bu dış güçler varsa, bizim iç güçler ne yapar?

Biz de Başkan var, dış işleri bakanı var, iç işleri bakanı var, onlarca bakan, yüz binlerce bürokrat var… Bunların hepsi biliyor da benim mi bilgim yok?

Töremizi, geleneğimizi, örf adetlerimizi dış güçler almış…

Kültürümüz dış güçlerin hâkimiyetinde…

Bize ait Türk’e ait ne var veyahut ne kaldı?

Bunlar nereye bakıyorlar merak ediyorum, yoksa biz sanal bir alemde mi yaşıyoruz.

Kafam çooook karışık…

Kalın sağlıcakla