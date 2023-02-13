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Demek ki dış güçler yalanı halkı korkutup oy almak içinmiş

Erdoğan’ın ülkedeki kötü gidişi "Dış güçler"e bağlaması belli bir kesim tarafından sürekli dile getirildi. Depremde ise dış güçler dediği ülkelerin Türkiye'ye yardım üstüne yardım yapması bu söylemi çürüterek, halkı korkutup oy almak kullandığı şeklinde yorumlandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:50
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Dış güçler yalanı halkı korkutup oy almak içinmiş

Demek ki dış güçler yalanı halkı korkutup oy almak içinmiş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’deki seçimde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirterek, “Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin bünyenize zarar veremez” demişti.

2022’DE HER ŞEYİ DIŞ GÜÇLERE BAĞLADI

2022’de her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirten Erdoğan, 2022’de ise tam tersine döndü. Erdoğan, yaptığı bir konuşmada ‘dış güçleri’ dilinden düşürmeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi terörle dize getiremediler. Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyeceklerdir.”

Erdoğan'ın sözlerindeki bu büyük değişim sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları "Erdoğan dövizin önlenemez yükselişini, enflasyonu, terör saldırılarını hep dış güçlere bağladı. Kahramanmaraş depremleri dış güçler yalanını çürüttü. Türkiye'ye her türlü maddi manevi destek dış güçler dediği ülkelerin de aralarında bulunduğu dünyanın hemen hemen her ülkesinden geldi" yorumunu yaptı.

"İNANDIRICILIĞI TARTIŞMA KONUSU"

Erdoğan'ın dış güçler yalanını oy almak için kullandığını da belirten sosyal medya kullanıcıları "Erdoğan kendi seçmeni ile kararsızları etkilemek için dış güçler diyerek bir kaç ülkeyi kast ediyor. Eyyy diyor partilileri de alkışlıyor. Oysa amacı 'Ben gidersem ülke batar' korkusunu aşılamak. Muhalefetin söyleyeceği 'Yeter söz milletin' sözünü bile kendi söylüyor. Sanki ülkeyi 22 yıldır başkası yönetiyormuş gibi gösteriyor. Ama ne kadar inandırıcı olduğu tartışma konusu" paylaşımını yaptılar.

Sosyal medya kullanıcıları ayrıca "Sevgi kazanacak. Hiç değilse çocuklarımız için böyle olmak zorunda... Bize düşen de artık ayrıştırmadan, faşit duygulardan arınarak çalışmak, çalışmak, çalışmak" diyerek tüm ülke bayraklarını bu yazının altına koydular. 

 

 

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