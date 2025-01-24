‘Sen Türkülerini Söyle’ şampiyonu Şahin

TRT 1’in Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen müzik yarışma programı ‘Sen Türkülerini Söyle’, sezon finali yaptı. Sezon boyunca kıyasıya bir rekabetin yaşandığı büyük finalde 4. sezon şampiyonu Şahin Karakuş oldu.

Sunuculuğunu Turgay Başyayla’nın yaptığı ‘Sen Türkülerini Söyle’nin jüri koltuğunda Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor. Hüzün, neşe, heyecan ve eğlencenin iç içe olduğu yarışmaya katılan isimler, kıran kırana bir mücadele verdi. Finalde Ayhan Yağız ve Şahin Karakuş performans sergiledi. Şahin Karakuş, finalde ‘Gönül Yarası’ adlı türküde sergilediği performansıyla jüriden tam not alarak ‘Sen Türkülerini Söyle’nin 4. sezon şampiyonu oldu. Yarışmanın 1. sezon şampiyonu Esra Abay ve 2. sezon şampiyonu Ömer Ahmet Turhan ve 3. sezon şampiyonu Gökhan Göçmen olmuştu.

Şahin Karakuş, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Tebrik ediyorum.

Lesli Karavil’den kahkahaya davet

Kahkahanın yükselen sesi Lesli Karavil, mizahseverleri yepyeni hikâyeler ve eğlence dolu anlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Stand-up performanslarıyla izleyicileri kahkahaya boğan Lesli Karavil, bu kez hem DasDas sahnesinde hem de Komedi Kulübü’nde birbirinden keyifli gösterileriyle sahne alacak. Bu akşam (24 Ocak) DasDas’ta sevenlerinin karşısına çıkacak olan komedyen, kendi yaşamından eğlenceli anekdotlar ve toplumsal gözlemlerini mizahi bir dille aktaracak.

Komedyen, 8 Şubat’ta yine DasDas, 11 Şubat’ta Komedi Kulübü’nde ve 19 Şubat’ta ise Komedi Kulübü’nde yeni formatı ‘Mazaretim Var’ ile günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidecek.

Dizilerin gençler üzerindeki etkisi

Yurt dışından uyarlanan dizilere günden güne ilgi artarken o dizilerin alındığı ülkenin dillerini öğrenme konusundaki talepte de büyük yoğunluk var.

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu armut.com’un güncel aylık verileri kıyasladığı analizine göre, Korece özel derse ilgi hızla artıyor. Popüler Korece dizilerin yayınlanmasının ardından yalnızca bir ay içinde derse yönelik talepler yüzde 126 oranında artış gösterdi. Bu talep, özellikle genç kuşağın izledikleri içeriklerin, yeni beceriler edinme ve hobi kazanma davranışlarına olan etkisini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

İşin özeti; diziler, gençlerin öğrenme alışkanlıklarını şekillendiriyor. Bakalım, gençler ilerleyen günlerde hangi farklı dillere merak saracak?