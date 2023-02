Şenay Gürler'den yürek yakan sözler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Oyuncu Şenay Gürler, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile art arda yaşanan depremler sonrası duygularını dile getirdi.

"Antakya’da oyunum vardı. Sonra İskenderun, Mersin ve Adana. Çok heyecanlıydım, bir yıl sonra Antakya’ya gideceğim için. Programlar yaptık. 10 ay yaşadık orada. Ben hayatımda bu kadar farklı kültürlerin, insanların, dini inançların iç içe geçtiği, başka bir şehirde yaşamadım daha önce."

"Cami ve kilise neredeyse yan yanaydı. Birbirlerine nasıl saygılı olduklarını gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan. Pırıl pırıl insanlar. Şimdi çoğu yaşamıyor ne yazık ki. Her an sürprizle karşılaşabileceğim hayalimdeki şehirdi Antakya. Benim İstanbul’dan sonra işte yaşayabileceğim dediğim yerdi. Farklıydı, çok farklıydı. Şimdi paramparça, acı hem de çok acı yüklü, İçim o kadar çok acıyor ki. Kaybettiğimiz insanlara, o güzelim şehrin geldiği hale. Acının yanında öfke de var, isyan da var içimde. 'Nasıl ya, nasıl?' diye çığlık atıyorum. Unutmayacağım, unutmayacağım, unutmayacağım."