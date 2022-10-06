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  • Süper anneanne Şenay Gürler torununu anlattı. "Torunum bana Şenay diyor"

Süper anneanne Şenay Gürler torununu anlattı. "Torunum bana Şenay diyor"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ‘Empati' programında konuğu başarılı oyuncu Şenay Gürler oldu. Gürler, yaşanmış hikayelere empati kurarken, konu özel hayatına da geldi. 50'li yaşlarda olan başarılı oyuncu, anneanne olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:16
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Şenay Gürler: Anneanne olmak şahane bir duygu 

Süper anneanne Şenay Gürler torununu anlattı. ''Torunum bana Şenay diyor''
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Ahmet Mümtaz Taylan "Kimse inanmayacak belki ama sen genç yaşta anneanne oldun" diye konuya girince Şenay Gürler gülümseyerek cevap verdi.

Gürler, anneanne olmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"O zaten bana Şenay diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum, görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" dedi. 

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