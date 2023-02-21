21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara ateş püskürdü

Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kahramanmaraş depremi sonrası 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine adeta ateş püskürdü. 

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:55
Takip Et

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Depremzedeleri dolandıranlara ateş püskürdü

Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara ateş püskürdü
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunan Demet Akalın depremzede bir ailenin dolandırılması üzerine isyan etti. Dolandırıcıların "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek depremzedelerin ellerindeki parayı çaldığını öğrenen Demet Akalın çileden çıktı. 

Konuya ilişkin görüntüye sosyal medya hesabında yer veren ünlü şarkıcının boğazı düğümlendi.

Görüntülerde dolandırılan ailedeki küçük kızın "Bize niye yaptınız bunu. Başkalarını da dolandırmasınlar. Bizim umudumuz varken umudumuzu niye kırdınız? Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum." dediği duyuldu.

"BU HIRSIZLARIN ELLERİNİ KESECEKSİN, ELLERİNİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Ya Allah belanızı versin! İnsanlar kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!"


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
7
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.