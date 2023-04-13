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Adı geçmediği için Atiye dizisine dava açan yazara mahkemeden karar çıktı

Yazar Şengül Boybaş’ın romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen Atiye dizisinin tanıtımlarında, Boybaş’ın ismine yer verilmediği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:06
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Şengül Boybaş’ın Atiye dizisi için açtığı dava reddedildi

Adı geçmediği için Atiye dizisine dava açan yazara mahkemeden karar çıktı
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İHA’nın haberine göre yazar Şengül Boybaş, ‘Dünyanın Uyanışı’ adlı romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen ve başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur’un canlandırdığı Atiye dizisinin ön jeneriğinde fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

Söz konusu dava dilekçesinde, “Şengül Boybaş da eserinin mali haklarını, OG Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ.’ye Netflix’te yayımlanacak bir diziye dönüştürülmesi şartıyla devretmiştir. Şengül Boybaş’ın romanının ana karakterinin ismini taşıyan ‘Atiye’ isimli dizinin ilk sezonu da Netflix’te yayımlanmıştır. Ancak yapımcı firma OG Prodüksiyon, ‘Atiye’ adlı dizinin ön jeneriğinde Şengül Boybaş ve eserinin adına yer vermemiştir. Şengül Boybaş ile eserinin adı filmin arka jeneriğinde kullanılmıştır. Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağırılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adın anılmamıştır. Boybaş’ın mali ve manevi haklarına yönelik tecavüzün önlenmesini istiyoruz’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Konuya ilişkin açılan dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine hükmetti.

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