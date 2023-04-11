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Şevket Çoruh Tetikçinin Oğlu'nu anlattı! Bu akşam başlıyor

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, bu akşam ilk bölümü ekrana gelecek olan Tetikçinin Oğlu dizisinde bir suçluya hayat veriyor.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:21
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Arka Sokaklar'ın Mesut komiseriydi! Tetikçinin Oğlu'nun İsko'su Şevket Çoruh: Uzun zaman sonra bir suçluyu oynuyorum

Şevket Çoruh Tetikçinin Oğlu'nu anlattı! Bu akşam başlıyor
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Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX’ta seyirci karşısına çıkıyor. İki dev aktör Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a dizide Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin ve Baran Can Eraslan eşlik ediyor. O3 Medya ve Same Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu Gökhan Horzum imzalı…

Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda da Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek oturuyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rol aldığı özel projelerle adından söz ettiren Timuçin Esen yeni rolü için “Tetikçinin Oğlu bir baba-oğul hikayesi. Yıllardır aradığı oğlunu tehlikeli bir durumun içinde bulan Korkmaz’ın hem oğlunu korumasını hem de yeniden baba olmayı öğrenme sürecini izleyeceğiz” yorumunu yaptı.

Dizide İskender (İsko) rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Şevket Çoruh, 16 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da hayat verdiği Mesut komiser rolüne atıfta bulunarak “Sahnedeki oyunlarımda, sinema ve dijital işlerde pek çok farklı karakteri canlandırdım. İsko için ise çok heyecanlıyım. Televizyonda uzun zaman oynadığım karakterden çok uzak bir tip İsko; o bir suçlu. Karakterin kültürel kodları da çok farklı. Bu yüzden seyircinin şaşıracağını ve akıllarda kalacak bir karakter olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Genco Özak; Timuçin Esen ve Şevket Çoruh gibi deneyimli isimlerle aynı seti paylaşmanın gurur verici olduğunu belirtti ve “Tetikçinin Oğlu hareketli, bol aksiyonlu ve etkili bir hikâye… Çok değerli bir oyuncu kadrosu var. Bodrum’da çalışmak da çok keyifli. İyi bir işle seyircinin karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” yorumunu yaptı.

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