Şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Atiye hem son albümü ‘Deli İşi’ hem de yeni şarkısı ‘Anne’ için Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü şarkıcı, hamile olduğunu açıkladı.

"CANIM DEVAMLI TURŞU ÇEKİYOR"

“Şu an hamilesin sanırım. Doğru mu?” sorusuna Atiye “Evet, hamileyim” cevabını verdi. “Aşermeler yaşıyor musun?” sorusunu da cevaplayan Atiye “Canım devamlı turşu çekiyor” dedi.

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmişti.