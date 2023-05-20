Şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Atiye, Hakan Gence’ye verdiği röportajda ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Atiye hem son albümü ‘Deli İşi’ hem de yeni şarkısı ‘Anne’ için Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü şarkıcı, hamile olduğunu açıkladı.

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"CANIM DEVAMLI TURŞU ÇEKİYOR"

“Şu an hamilesin sanırım. Doğru mu?” sorusuna Atiye “Evet, hamileyim” cevabını verdi. “Aşermeler yaşıyor musun?” sorusunu da cevaplayan Atiye “Canım devamlı turşu çekiyor” dedi.

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Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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