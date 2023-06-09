Seni unutturmayacağız. Şehit Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 6 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), ölüm yıl dönümünde memleketi Çorum'da kabri başında anıldı.



DHA'da yer alan haberde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşte, başka bir araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı.







Buradaki anmaya Çorum AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın'ın mezarına çiçekler konuldu. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'I ANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi, 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."



Tekin, paylaşımında şehit Aybüke öğretmenin seslendirdiği türkülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.







"BU AZİZ MİLLET, ŞEHİTLERİNİ ASLA UNUTMAYACAK"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tekin'in, şehit öğretmenlere yönelik mesajı yer aldı.



Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:



"Öğretmenlerimiz, maharetiyle genç ruhlara ilim sevgisini işlemiş, sabrı, fedakarlığı ve canı pahasına ortaya koyduğu vatan sevgisiyle milleti için her zaman en ön saflarda yer almıştır. Öğretmenlerimizi öğrencilerinden ve bizlerden ayıranlara karşı çocuklarımızı daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin şefkat dolu rehberliğiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyecek. Şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve bu ulvi görevi ifa ederken vatan toprağına düşen tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacaktır."​​​​​​