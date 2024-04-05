Şenol Güneş: Dönmek isterim

Şenol Güneş, 2007'de başlayan FC Seoul mecarasını özlediğini belirtirken Kore medyasına geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Türkiye Milli Takımı'nın da eski hocası olan Güneş, son olarak 6 Ekim 2023'te görevinden ayrıldı.

Güney Kore'de geçirdiği üç yılın ardından olumlu anılarla dolu olan Güneş, bu ülkeye dönme olasılığını ve futbol kariyerini güzel bir şekilde sonlandırma arzusunu dile getirdi.

HALA AYNI HEYECAN

Güneş, "Güney Kore'de harika zamanlar geçirdim ve çok mutluydum. Oraya dönmek ve bu heyecanı yeniden yaşamak istiyorum.

Tekrar geriye dönmek benim için güzel olur.

Eğer bu, Güney Kore Milli Takımı'nda gerçekleşirse, bu benim için büyük bir fırsat olur. Yıllar geçse de hâlâ aynı heyecanı hissediyorum," dedi.

Güneş, 2007 yılında FC Seoul ile anlaşarak yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimine adım attı. Aralık 2009'a kadar bu görevde kalan Güneş, takımın başında toplam 125 maçta 60 galibiyet, 36 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti ve FC Seoul ile 1.73 puan ortalaması yakaladı.