Şenol Güneş'ten Trabzonspor sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da dün gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığı seçimleri yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman arasında yarıştı.
Kullanılan 1166 oyun 613’ünü alan Mahmut Ören yeni divan kurulu başkanı seçildi.
Öte yandan Trabzonspor kongresine sürpriz de bir isim katıldı.
Trabzonspor’un efsane kalecisi ve teknik direktörü Şenol Güneş seçim için salona gelerek oy kullandı.
Sezona Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak başlayan Şenol Güneş alınan kötü sonuçların ardından ilk yarının ortasında istifa etmişti.
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