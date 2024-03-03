Şenol Güneş'ten Trabzonspor sürprizi

Kaynak: Haber Merkezi
Şenol Güneş'ten Trabzonspor sürprizi
Yeni divan kurulu başkanını seçen Trabzonspor'da Şenol Güneş detayı dikkat çekti.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da dün gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığı seçimleri yapıldı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman arasında yarıştı.

Kullanılan 1166 oyun 613’ünü alan Mahmut Ören yeni divan kurulu başkanı seçildi.

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Öte yandan Trabzonspor kongresine sürpriz de bir isim katıldı.

Trabzonspor’un efsane kalecisi ve teknik direktörü Şenol Güneş seçim için salona gelerek oy kullandı.

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Sezona Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak başlayan Şenol Güneş alınan kötü sonuçların ardından ilk yarının ortasında istifa etmişti.

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