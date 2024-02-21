Şenol Güneş'le ilgili milli takım iddiası. Yardımcısı açıkladı

Kaynak: NTV Spor
Şenol Güneş'le ilgili milli takım iddiası. Yardımcısı açıkladı
20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Şeref Çiçek bomba açıklamalarda bulundu.

Sezon ortasında Beşiktaş ile yollarını ayırdığından beri takım çalıştırmayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

20 yıldır deneyimli teknik adamın yardımcılığını yapan Şeref Çiçek Kore televizyonuna yaptığı açıklamada "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" dedi.

Çiçek ayrışa Şenol Güneş’in son günlerde Korece öğrenmeye odaklandığını da belirtti.

Şenol Güneş 2007-2009 yılları arasında Seoul City FC’yi çalıştırmıştı.

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