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Şenol Güneş'ten flaş Saiss ve Rosier kararı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yapılan transferlerden sonra Saiss ve Rosier kararını verdi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:54
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Şenol Güneş kararını verdi

Şenol Güneş'ten flaş Saiss ve Rosier kararı
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi.

4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı.

Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi

TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi. 

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