Şenol Güneş'ten flaş Saiss ve Rosier kararı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi.



4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı.

Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi



TEKLİF BEKLENİYOR



Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi.