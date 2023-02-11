Kurtarıcılarından Arda'ya Beşiktaş forması sözü verdi

Hatay'da Arda Can Övün tam 128 saat enkazın altında direndi ve sonunda kurtarıcıları ona ulaşmayı başardı. Afet Gönüllüleri Derneği'nden oluşan ekip, Arda'yı enkazdan 128'nci saatte çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

Arda Can Övün'ü kurtaran ekiplerden Afet Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt:Çok duygusal konuşmalar oldu içeride. Beşiktaşlı bir kardeşimizmiş. Kendisine forma sözü verdik. İnşallah sağ salim de gönderdik hastaneye. İletişim bilgilerini aileden aldık. Görüşmeye devam edeceğiz onunla. artık. bizim evladımız oldu. Biz her zaman bir canlıya dokunmak için çalışmaları yürütüyoruz ancak Arda kardeşimiz de o kadar güçlü, o kadar metanetli bir çocuktu ki içeride hep bizi yönlendirdi. 'Abi ben de size yaklaşmaya çalışıyorum' dedi"Kurtarma çalışmalarda yer alan ekiptekiler Arda'ya Beşiktaş forması alma sözü verdi.