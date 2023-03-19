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Beşiktaş'tan Tayyip Talha ve Rosier hakkında açıklama

Siyah-beyazlı takım, Tayyip Talha Sanuç ve Valentin Rosier hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:24
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan Tayyip Talha ve Rosier hakkında açıklama
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Beşiktaş, Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah beyazlılar, Valentin Rosier'nin boynunda kistik oluşumu, Tayyip Talha Sanuç'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier’in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier’in tedavi süreci devam etmektedir.

Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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