Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Sözlerine tepki gelmişti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Yeni Malatyaspor resmi olarak ligden çekilirken, Hatayspor ve Gaziantep FK da Süper Lig'den çekileceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilecek Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında, "Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz?

Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli. İki kulüple yapılan karşılaşmalar. Bundan sonrakiler sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı kulüplerin lehine bazı kulüplerin aleyhine oluyor.

Sayın Galatasaray başkanının, 'Adaletli bir lig istiyoruz' diye bir ifadeleri vardı. Eğer adalet buysa, deplasmanda oynayanın puan kaybedip de kendi sahasında bunlarla oynayıp puan kazananların bu puanları lehlerine yazdırması ne kadar adil görünecek?" ifadelerinde bulunmuştu.

Çebi'nin bu açıklamaları taraftarlar tarafından tepki topladı.

Beşiktaş, konu hakkında açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

''Ülkemizin içinde bulunduğu bu acı günlerde yediden yetmişe herkes el birliği içerisinde deprem felaketinin yaralarını sarmaya gayret ederken, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin bir radyo programında yapmış olduğu açıklamaların manipüle edilerek kamuoyuna aktarılması nedeniyle bilgi kirliliğini ve yanlış anlaşılmaları önlemek maksadıyla bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Beşiktaş JK olarak altını çizerek ifade ederiz ki; şu anda tek gündemimiz ve amacımız deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla taraftarlarımızla vatandaşlarımızın yardımlarını afet bölgesine hızlıca ulaştırmaktır.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde Kulübümüzün puan hesabı yaptığı iddiasıyla Başkanımız Ahmet Nur Çebi’yi hedef alan yorumlar, yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır. Afetin hemen ardından harekete geçerek tüm imkanları ile yaraları sarmak için çaba sarfeden camiamızın haksız ithamlarla ilkelerine ve görüşlerine zarar verilmesine asla geçit vermeyeceğiz.

Spor Toto Süper Lig’in geleceği ve Gaziantepspor ile Hatayspor’un durumlarını gündeme ilk taşıyan Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Federasyon, söz konusu iki kulübümüzün ve ligin geleceğiyle ilgili olarak bir an önce karar almak istemektedir ve bu nedenle Kulüpler Birliği Vakfı’nı toplantıya davet etmiştir.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın 9 Şubat 2023 tarihli toplantısında bu konular gündeme gelmiş, Kulübümüzün görüşleri, vakfın paydaşlarıyla paylaşılmıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı gündemin akabinde Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantı sonrasında depremle ilgili yardımların konuşulduğu bir radyo programında, Kulübümüzün depremle ilgili çalışmalarının anlatıldığı bir konuşmanın sonuna doğru malum konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine Kulübümüzün görüşlerini ifade etmekten ibarettir.

Hal böyle iken; Kulüpler Birliği’nde yapılan olağanüstü toplantının gündem konularına dair sorulan soruya binaen, kamuoyunu bilgilendirmek adına verilen cevap üzerine “gündemin konusu mu” denilerek algı oluşturulmaya çalışılması art niyetli bir çabadır.

Bilinmelidir ki Kulübümüz; hem afet bölgesinin yaralarını sarmak için seferber olmaya hem de haklarını sonuna dek savunmaya devam edecektir.

Kamuoyundan ve Camiamızdan isteğimiz; birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla sürdürülen yardımlaşma faaliyetlerine gölge düşürmeyi amaçlayan bu tarz manipülatif söylemlere itibar edilmemesidir.''