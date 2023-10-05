Şenol Güneş taraftardan özür diledi: Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

-Çok üzgünüz. Bizim için sürpriz bir sonuç oldu. Rakipler için de öyle. Tam tersini düşünmüştük. Alacağımız sonuçla gruptaki avantajımızı artırmak istiyorduk. Oyun da düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. 80’den sonra da goller gelince direncimiz kayboldu. Daha sonra çevirmeye gücümüz yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz sonuç çıktı. Taraftarlara hep iyi şeyler söyledik. İki yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Gol gelince iyice direncimiz kırıldı. Oyuna sonradan giren oyuncular elinden geleni yaptı. Görevi ben verdim. Bir eksiklik varsa benim eksikliğim. Yönetim için de aynı şeyi düşünüyorum. Gücümüz, oyunumuz bu maçı kazanmaya yeterliydi. Taraftarlardan özür diliyorum. Bu duruma düşmeye söylenecek söz yok. Bizim şartlar ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, maalesef kaybettik.



-Benim öyle bir sorunum yok. Bana yansıyan olumsuz bir şey yok. 80’inci dakikaya kadar 2-0 öndeyken bunu aramam. Eksiklerimiz var, tercihlerimiz var, fiziksel dalgalanmalar var. Ghezzal iyiydi. 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Ghezzal ve Aboubakar çok koştular, değiştirmek zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Geçen sene daha dinamiktik. Son bölümde kaybettiğimiz maçların sonrasında travma yaşadığımızı düşünüyoruz. Oynayacağımız iyi oyuncularla çıkış yapacağımızı düşünüyordum. Oyuncular zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilir.



-Taraftarların tepkisi normal. İstediği olmayınca tepki normal. Olumsuz sonuçları ne başkan ne biz ne oyuncular istiyor. Bu oyuncularla iyi sonuç almayı düşünüyorduk ama olmadı. Oyunculara maç 2-0, 3-0 bitse de mutlaka eleştiriler geliyor. Oyun yukarı çıkmadığında da eleştiri olacak. Bana da eleştiri gelecek. Tabi yönetim de camia da değerlendirecek. Tekrar söylüyorum. Bunların hiçbiri oynayan oyuncuların dinamizmine etki yapmamalı. Hiçbir mazeret bugünkü sonucun sebebi değil.



-Aboubakar ile Ghezzal yorulmuştu. Defansın bir direnci vardı. Kırmızıdan bir süre sonra rakip gelmeye başladı. Geçen zaman rakibin işine geldi. Biz çok risk aldık. Rakip de dirençliydi. Savunmaları önde oynuyordu. Onu engelleyebilmek için iyi de kullandılar, golleri de buldular. Saha dışında olan olaylar. Bazen eleştiri yapmak için saha dışına çıktığımız söyleniyor. Sahada kalmak önemliydi. İlk sarı kart ağır bir karardı. İkinci sarıdan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldık. Maçı başka alana taşıyıp mazeret bulmamak gerek. Bu bir travma. Trabzonspor maçında da Adana Demirspor maçında da oldu. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Toparlanmak için oyun kazanacağımızı düşünüyorduk. Kaybettiğiniz maçların ardından moral değerleri bozulur. 2-0 dan 3-2 oluyorsa taraftarın da tepkisi olur. Sezon başında iyi çalışan bir grup vardı. Takımın güçlendikçe iyi olacağını düşünüyorduk. Gelen oyuncuların uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Kampta olmayan oyuncularımız vardı. Sonradan gelen oyuncular oldu. Ghezzal bugün iyiydi. Rakibi de karşılamak gerekiyordu. Beklediğimiz bir şey değildi. Rakipten uzak kaldık ve rakip de kendi oyununu oynadı.

(DHA)