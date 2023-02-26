﻿Şenol Güneş: Kalp çırpınıyor, beden gitmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından önce açıklama yaptı.

Güneş, şunları söyledi:

"Büyük felaketin olduğu ilk günden beri zor günler geçiriyoruz. Kolay değil acımız çok büyük. Ölenlerimiz çok. Kalp çırpınıyor ama beden gitmiyor bunu yaşıyoruz. Bu büyük bir olay kader tarafı var ama kaderci de olunmaması gerekiyor.

Ölenleri rahmetle anıyorum. Yaşayanların güçlü olup hayatta kalanlara yardım etmesi gerekiyor. Türkiye yardım konusunda ayağa kalktı, birlikte tek yürek oldu. Adresler, ülkeler, şehirler, kıtalar konuşuluyor ama dünyadır esas olan."