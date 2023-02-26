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Beşiktaş'tan flaş açıklama: Biz bu konuda haklıyız

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, çarpıcı açıklamalar yaptı

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:48
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Beşiktaş işin peşini bırakmıyor

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Biz bu konuda haklıyız
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Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynadığı maçların da geçersiz sayılması konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen hafta yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu. Çebi, şunları söylemişti:

"Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli."

Bu kez de Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ bir açıklama yaptı. Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA'nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız." 

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