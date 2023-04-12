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Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir

Beşiktaş'ın özel maçta Atletico Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 23:54
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Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
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Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında özel maçta karşılaştığı İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-0 mağlup etti. Maçta goller Gedson Fernandes ve N'Koudou'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR AKŞAM"
Sözlerine Atletico Madrid'e teşekkür ederek başlayan Güneş "Atletico Madrid Başkanı, hocası ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Özel bir akşam. 11 ilimizde deprem sebebiyle, orada bulunan kardeşlerimize hem destek olmak hem de unutmamak için yapılan bir geceydi. Atletico Madrid Başkanı, hocası ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Böyle bir zor dönemde, hafta arasında bir maç için buraya geldiler ve müsabaka oynadılar" cümlelerine yer verdi.

"İKİ CAMİAYA YAKIŞIR ŞEKİLDE BİRLİKTELİK OLDU"
Bu gecenin güzel bir gece olduğunu hatırlatan Güneş "Atletico Madrid'in iyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Köklü bir takım, Beşiktaş gibi 1903 yılında kuruldu. İki camiaya yakışır şekilde birliktelik oldu. Duyguları hissettirmek çok önemli. Sadece maddi destek vermenin yanında, manevi olarak onların yanında olduğumuzu söyledik. Başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncularımız her türlü desteği yapmaya çalıştı. Sürdürülebilir olay olması gerekiyor. Güzel bir gece oldu" dedi.

"BOŞ HAFTALARDA YİNE BÖYLE MÜSABAKALAR YAPILABİLİR"
Takımların boş haftalarda böyle müsabaka yapabildiğini dile getiren Şenol Güneş "Futbol adına tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum. Rakibin oyuncularını yormadan oynaması, bizim de aynı şekilde... Hissettirmek çok önemliydi. Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel gecenin devamının gelmesini istiyorum. Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir" ifadelerine yer verdi.

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