TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarını Türkiye'de düzenlemek için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

Sunumda TFF'nin maçların oynanması için 8 şehirde 10 stadyumun adını verdiği öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park ise bu statlar arasında yer almadı.

Türkiye'nin ulaşım ve seyir açısından en iyi statlarından biri olarak gösterilen Vodafona Park'ın bu statlar arasında yer almaması şaşkınlık yarattı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki gerginliğin bu kararın alınmasında rol oynadığı da ileri sürüldü.

TFF'nin bildirdiği statlar şunlar:

ANTALYA CORENDON AIRLINES PARK

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

BURSA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU

GAZİANTEP KALYON STADYUMU

KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

NEF STADYUMU

TRABZON ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

ÜLKER STADYUMU

YENİ ANKARA 19 MAYIS STADYUMU