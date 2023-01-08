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Şenol Güneş: Ozan Tufan'ı beğenirim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarların istemediği Ozan Tufan'la ilgili konuştu

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 07:38
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Şenol Güneş'ten Ozan Tufan açıklaması

Şenol Güneş: Ozan Tufan'ı beğenirim
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Beşiktaş'ta transferi gündeme gelen Ozan Tufan'ı Kasımpaşa maçı öncesi taraftarlar protesto etti. Siyah beyazlı taraftarlarda, şu anda Hull City'de oynayan eski Fenerbahçeli futbolcuyu istemediklerini belirttiler.

Şenol Güneş ise Ozan Tufan konusunda şunları söyledi:

“Ozan Tufan, iyi çıkış yapmıştı. Sonra dalgalanma geçirdi. O’nun da şansızlığı en üst seviyeye çıktı, aşağıya düştü. Şimdi İngiltere’de oynuyor. Transfer olayı idari, ekonomik ve tekniktir. Bana resmi olarak bir şey gelmedi ama konuşuluyor. Şu anda hiçbiri ile ilgili bir şey söylemem. Benim söylemem havada kalır. Ozan Tufan ile hiçbir görüşmem olmadı. Ozan Tufan’ı beğenirim. Alıp, almama konusu başka bir şey… Şu anda gündemimde bir numaralı konuştuğum o değil… Bölge olarak defansta bir oyuncu düşündüm. Onu da eldeki oyuncuları değiştirerek yapmayı düşündüm. Daha düşük yaşlardaki oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferler konuşulmaya muhtaç” 

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