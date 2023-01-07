7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş taraftarından yönetime mesaj: İstemiyoruz

Beşiktaş taraftarından yönetime mesaj: İstemiyoruz

Kasımpaşa maçında flaş gelişme.... Beşiktaş tribünlerinden Ozan Tufan tezahüratı geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:17
Takip Et

İnönü'de Ozan Tufan sesleri: İstemiyoruz

Beşiktaş taraftarından yönetime mesaj: İstemiyoruz
+
Aa
-

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, Ozan Tufan ile ilgili tezahürat yaptı.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

aa
7.01.2023 19:49
Bu kazancı sürekli ters düşüyor herkesle. Nasıl iş  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.