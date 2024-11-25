Şerafettin Tilki Beşiktaş’ın hoca adaylarını ortaya çıkardı! İşte listedeki beş isim

Şerafettin Tilki Beşiktaş’ın hoca adaylarını ortaya çıkardı

Arat son kozunu oynuyor

İşte listedeki beş isim

Değiş tonton.

hop, hop, hop...

Biraz hafızaları zorlayın, hatırlarsınız.

Çizgi film kahramanı gerçek oldu!

Sürekli hoca değiştiren Beşiktaş, Tonton’u hatırlattı.

Bu kez, Gio ile yol ayrımı var.

Şu an herkes, Hollandalı hoca gidecek mi, kalacak mı diye papatya falı bakıyor.

Aslında çok geriden gidiyorlar. Zira yönetim, yol ayrımını çoktan geçmiş. Geniş bir kavşağa girmiş bile. Bu kez hangi yöne gideceğine karar verme aşamasında.

Tabelalarda yazan ismler şöyle:

Massimiliano Allegri

Edin Teziç

Niko Kovaç

Markus Gisdol

Sergen Yalçın

Ahmet Nur Çebi ile başlayan teknik direktör değişim hızı yeni bir ivme kazanmış oldu.

Fizik kurallarına aykırı. Bunu çözecek formül henüz bulanmadı.

Yapay zeka bile yetersiz kaldı.

Chat GBT'ye dahi sorulmuş. İçinden çıkamamış ya(!)

Arat bırakıyor

Ben duymadım. Minik Kargam duymuş.

Kulislerde Başkan Arat’ın sağlık sorunlarını öne sürüp görevi bırakacağını duymuş.

Önümüzdeki Mayıs ayında olağan seçim kongresi var. Bir yıldır koltukta oturan Arat’ın seçimi beklemeden kenara çekilmesi etik olmaz. Bu yönde başta eski Başkan Fikret Orman olmak üzere tepkiler çok.

Anlaşılan sadece takım değil, Beşiktaş’ın yönetimi de karmakarışık.

Beşiktaş içinde farklı söylentiler de yok değil. Al Musrati, Muçi, Mario, Immobile gibi isimlerin yüksek maliyetleri hakkında.

Transferlere ödendiği ifade edilen rakamların araştırılması için baskılar mevcut. Tuhaf bir durum açıkçası.

Her sene bu tür konular ile gündeme gelen Kartal’ın, kayıp sezon sonrası yeniden yapılanmaya girmekten öte çıkışı yok gibi.

İşte bu doğrultuda şimdiden başkan adayları isimleri dillerde.

Serdal Adalı bu kez göreve gelecek pozisyonda. Her ne kadar, köprünün altından çok sular akacak olsa da, suların ulaşacağı yer belli: Deniz.