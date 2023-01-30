Fikret Orman'ın gizli planını yazdı. Şerafettin Tilki yazdı. Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak

Gece gündüz fark etmez. İşler, güçler bizi ürkütmez. 7/24 mesaimiz sizler için bitmez.

Bakın, bakın neler anlatacam!

Aslında ben anlatmayacam! Anlatıyor gibi yapacam!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman’ın sözlerini aynen aktaracağım.

Yani, bu yazıdaki yerimi kendisine bırakacağım.

Bırakmadan önce şunu anlatayım.

Geçtiğimiz hafta günlerden bir gün Beşiktaşlı dostlarla birlikteydim.

Hasan Arat, Tevfik Yamantürk ve Emre Kocadağ başkan adayı olduklarını açıkladılar. Serdal Adalı da potansiyel aday zaten.

Ama kimseler dönüp bakmadı. Adaylar heyecan yaratmadı.

Beşiktaşlı dostlar Fikret Orman adını da ortaya atmaz mı?

Ağzım açık dinleyip kayda geçirdim.

“Fikret Orman ile yemek yedik. Masada 7-8 kişi vardık. Orman dönüyor” diye bodoslama daldılar.

Gözelerim fal taşı gibi açıldı. "Bu yorum mu, Orman’ın sözleri mi" dedim. İki dostum da aynı anda, "Kendi sözleri birebir" karşılığını verdiler. Diğerleri de tasdik etkiler.

Şimdi sözü onlara, yani Fikret Orman'a bırakıyorum.

Bakın neler söylemiş yemekte, bire bir aktarıyorum:

"- Ne yapmış Fikret Orman. Rahmetli Süleyman başkan döneminden beri her kongrede maketi masaya konulan projeyi yani stadı yapmış. Fulya, Akaretler, Ümraniye ve Akatlar’ı ihya yapmış ihya.

- Ne yapmış Fikret Orman. Türkiye’de bunca güzel stat yapıldı. Hepsi devlet eli ile. Ancak bizim stat kalitesine bir bakılsın. En zor inşaatı yapmış Orman. Deniz seviyesinin 8 metre altından temel atmış.

- Ne yapmış Fikret Orman. Stat olmadan, Beşiktaş’ı şampiyon yapmış. Degil ülkemizde, dünyada yok böyle bir şey.

- Ne yapmış Fikret Orman. Herkesin burun kıvırdığı Şenol hocayı takımın başına getirmiş. Şampiyonluk yaşatmış. Hala her başı sıkışan O’na koşuyor.

- Ne yapmış Fikret Orman. Kupada tavır koymuş. Takımı maça çıkarmamış. Hani, masaya yumruğu vurmamış, tekme atmış, tekme. Devirmiş. Tepe taklak yapmış.

- Ne yapmış Fikret Orman. Öyle diğerleri gibi mıy, mıy, mıy, tıy, tıy, tıy diye lafı eveleyip gevelemeden söylemiş. Hakemlere düdük astırmış.

- Ne yapmış Fikret Orman. Kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarını imzalamış. Kulübü global marka takımları ararsına sokmuş. Çin’e gidip Uzakdoğu pazarına dalmış.

- Ne yapmış Fikret Orman. Transferlerde dünya yıldızları nerede ise üste para alarak almış. Mario Gomez’i bedava getirip kral yapmış. 'Kız istemeye başkanı götürelim. Orman, Maliye Bakanı olsun’ denmiş mesela.

- Ne yapmış Fikret Orman. Menajerlere fazladan komisyon verdirtmemiş. Haciz dosyalarını temizlemiş. Lisanslı ürün satışında rekorlara imza atmış. Feda sezonunda dahi kimseye ezdirtmemiş.

- Ne yapmış Fikret Orman. Kulüp menfaatlerini her şeyin üstüne koymuş. Tehditler almış. Pes etmemiş. Direnmiş.

- Hatalar yapmamış mı? Elbette yapmış. Çalışan hata yapar. Yan gelip yatan hiç yapmaz! Hiç yatmamış. Stat yapımında inşaat şantiyesinde kalmış. Ailesini bile ihmal etmiş.

- Ne yapmış Fikret Orman. Beşiktaş’ın küçülerek değil, daha da büyüyerek ekonomik açıdan rahatlayacağını ilke edinmiş. Beşiktaş küçülmez. Daralmayı büyüyerek yapar.

Kalkmış bir kısım havari ‘paralar nerde’ diye tutturmuş. Kulübün bir formasını geçtim, atkısını almayanlar, bizi hırsızlıkla suçlamış. Çamur at, izi kalsın taktiği yani.

- Ne yapmış Fikret Orman. Kongre farelerine pabuç bırakmamış. Rant kesimi ile tüm ilişkileri kestirmiş. Beşiktaşlı olmayanları üyelikten attırmış. Yüzyılın temizlik operasyonunu yapmış. Kimse kalkıp bana, arkadaşlarıma leke süremez.

- Ne yapmış Fikret Orman. Seçim öncesi yalandan pembe tablo çizmemiş. Ateşten gömlek giymiş. Bunca haksızlık, vicdansızlık karşısında yeniden giymekten hiç geri durmamış. Durmaz da.

- Şu an seçim atmosferi var. Bu mayıs ayında ülkemizde yapılacak genel seçim. O geçsin sonrasında kulüp seçim kongresi için yeniden adaylığı açıklayacağım.

- Yok öyle kaçtı, uçtu, gitti gibi masallar. Günün şartlarına göre, yeniden dönüp gerekeni yapacağım."

Değerli dostlar. İşte Orman’ın o çok özel yemekteki sözleri. Olayları olduğu gibi yazıp, yorum yapmıyoruz. O iş sizlere kalsın. Tek diyebilecegim şu ki, Orman Beşiktaş başkanlık koltuğu icin çoktan yola çıkmış.

Kendisi ve diğer adayların yolu açık olsun.

Görünen o ki, ilk seçimde tarihi kongre ve yüksek tansiyon yaşayacağız.

Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak. Orman resmi adaylık için seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Başkanın mevcut iktidar ile bir dönem oldukça sıkıntılı süreç yaşadığı biliniyor.

Hadi bakalım kolay gelsin.

Ne acayip bir yarış.