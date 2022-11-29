Beşiktaş yönetimi Başkan Çebi'yi görevi suistimalden mahkemeye veriyor. Şerafettin Tilki hemen yan masadaydı, her şeyi duydu

İstanbul'a kış geldi artık. Hava serinledi.

Dün gece hafiften soğumaya başlayan havaya rağmen yerimde duramadım yine. Şöyle bir boğaz turu yapayım dedim.

Swiss Otel'in önünden geçerken baktım tanıdık simalar giriyor içeri. Günaydın Restorant'taki hareketlilik dikkatimi çekti. Hemen hayalet gibi girdim içeri. Ahmet Nur Çebi'yi gördüm, yöneticileri de. Yanlarında Beşiktaş'ı takip eden bazı basın mensupları da var. Oturmuşlar bir masaya sohbet ediyorlar.

Huyum işte ne yapayım. İlle de neler konuştuklarını duyacağım. Kulağımı attım masanın altına, başladım konuşulanları beynime yazmaya. O sırada öyle bir konu açıldı ki, inanamadım. Sonuna kadar dinledim, size aktarmadan da duramadım.

Anlatayım da bombayı öğrenin.

Hatırlarsanız yönetim geriye dönük olarak bağımsız denetim firmasına inceleme yaptırmıştı. Hedef Fikret Orman'dı. 105 milyon euro açık paradan bahsedilen rapor açıklandı. Ardından da Fikret Orman ve yönetiminin kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Hukukçu olan İkinci Başken Engin Baltacı rapor sonrası İçişleri bakanlığı müfettişleri ile de koordineli çalışma başlattı. Şu ana kadar 10’un üstünde dosyayı dava açılması için bakanlığa iletti. Zira dernekler yasasına göre kulüp, derneği görevi suistimal eden ya de kötüye kullanarak zarara uğratan kişilere karşı sorumluluk davası açma hakkına sahip. Böylece zarara uğratılan dosyanın altında kimlerin imzası varsa, mahkemenin vereceği karar sonucuna göre zararı tanzim edilecek.

İyi de... O bazı kararların bulunduğu dosyaların altında dönemin İkinci Başkanı olarak şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi'nin de imzaları var.

Doğal olarak bu dosyada dava için bakanlığa iletilecek. Şu an için beklemede. Zira yapılan kanun değişikliği ile spor kulübü derneklerinin tüm yetkisi, Gençlik ve Spor Bakanlığına geçti. İçişleri bakanlığı kulübün dava açılması icin gönderdiği dosyaları, Spor Bakanlığına iletecek. Bunun ardından Beşiktaş, Başkan Çebi dahil olmak üzere raporlarda ismi geçen tüm yöneticilerin sorumlulukları olup olmadığının belirlemesini sağlamış olacak.

Özetle süreç şöyle işleyecek.

Kulüp raporlara istinaden, hazırlayacağı sorumluluk dosyalarını bakanlığa iletiyor. Bakanlık müfettişleri ilgili dosyayı inceleyip gerek görmesi durumunda savcılığa sevk ediyor. Savcılık dava açılmasına karar vermesi durumunda son ve nihai kararı mahkemeler verecek.

Bu durumda yönetim başkanını görevi suistimalden mahkemeye vermiş olacak yani.

Nereden nereye geldi durum.

Masada konuşulan buydu.

Bundan sonra ne olacağı konuşuluyordu yani.

Bakalım ne olacak? Fikret Orman'la Çebi yoksa kolkola mahkemenin yolunu mu tutacak?

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