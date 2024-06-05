Şerafettin Tilki Mehmet Büyükekşi'nin son numarasını ortaya çıkardı

Euro 2024 arefesinde Riva’da volta atalım diye yola düştüm.

O da ne, ortalık yangın yeri.

Sıcak havadan değil, Almanya’ya gidecek daha doğrusu götürülecek listeler ortalığı yakıyor.

Ah dostlar ah..

Yangına gellll

Malumunuz, her şampiyonada prim kavgası damga vurdu.

Götürülen misafirler.

Harcanan milyon eurolar.

Şöyle bir göz attım.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Süper lig kulüplerine torpil geçmiş!

Finallerdeki her maça özel davetiye çıkarmış.

Ulaşım

Konaklama

İaşe. (Yeme içme)

Rehberlik.

Ultra her şey dahil yani.

Alt liglerde unutulmamış.

Bir iki maç, onlara da reva görülmüş.

Özet ile delege sayısına göre hareket.

Ne kadar köfte, o kadar yönetici!

Nerde hareket, orda bereket.

Süper lig; 133 delege demek.

Büyükekşi hala adaylık kafasında.

Oysa üstü çizilmiş.

Kalem kırılmış.

Servet Yardımcı çoktan atanmış!

14 Haziran’da başlayacak olan şampiyona öncesi Riva’da bir de tuhaf durum yaşandı.

Resmen alarm çaldı.

Almanya’da takım ve misafirler farklı otellerde kalacaklar.

Federasyon, otel değiştirmek durumunda kaldı.

Nasıl mı?

Şaka gibi.

Ama değil.

Gerçek.

TFF adına rezervasyon yapan şirket, odalardaki Pay TV kanallarının kapatılmasını istiyor.

Almanlar anlamıyor.

Bizimkiler anlatıyor.

Şöyle ki; Odalardaki mini barlarda alkollü içecek olmasın. Bir de +18 kanalları kapatılsın.

Otel yetkilileri, sistemlerinin buna uygun olmadığını belirtiyor.

Israrlara rağmen, Nein (hayır) diyor. Diretiyor da diretiyor.

Bilenler bilir. Bilmeyenler artık biliyor:

Eğer bir Alman sana hayır, yani NEİN diyorsa asla geri adım atmaz.

Sen misin, nein, nein diye tutturan!

Al sana Turkish karşılık.

Farklı bir otel ile anlaşma.

Allah’tan yeni otelde Pay TV sistemi yok. Alkolü içecek sadece lobide olması konusunda garanti alınıyor.

Böylece harama ödeme yapılmamış olacak.

Hay Allah sizleri ıslah etsin, emi..

Yahu arkadaş. Bu nasıl iştir. Federasyon tatil ayarlayan acente mi?

Başka hiç bir ülke, böyle uygulama yapmıyor. Kulüp başkanı, yönetici. Siyasetçi. Eş, dost, akraba götürmüyor.

Haaa bir kısım medya mensuplarının da, listeye eklenme beklentisi var.

Gel burdan yak.

Geçenlerde İBB, Roma’ya bir kısım basın mensubu getirdi kıyamet koparıldı.

Bu kez TFF aynı düzlükte.

Bakalım gizli operasyona hangi isimler katılacak.

Anlaşılan Büyükekşi ve ekibi maçları bahane edip, oy için yola çıkmış.

Peki bunca şatafatın maliyeti ne acaba.

Henüz net rakam yok.

Ayrılan bütçenin 1 ile 1.5 milyon Euro bandına olduğu aşikar.

Amatörlere, zorda olan kulüplere zırnık koklatmayan Federasyon, paraya para demeyen başkan ve yöneticilere.. Siyasi erkin belirlediklerine. Ona, buna resmen peşkeş çekiyor.

Oy, Türkçe meali ile koltuk uğruna oluk gibi paralar akıtılıyor.

Hakkını helal eden var mı?

Efendim, efendim.

Ses gelmiyor ..