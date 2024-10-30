Şerafettin Tilki, Riva’dan yazdı : Arda Kardeşler’in kaderini Galatasaray belirledi

Fenerbahçe’nin sessiz kaldığı hakemi Trabzonspor veto etti

Geçmişte örnekleri dolu.

Özellikle büyük kulüplerin tepkisi sonrası bir çok hakeme düdük astırıldı.

Erken emeklilik tam da buradan geliyor olmalı(!)

Tek fark;

Parayı veren, düdüğü çaldırmadı!..

Gerçekten kötü hakemler idiler.

İşin komik tarafı şu; nerede ise hepsi yorumculuk yapıyorlar.

Kural bilmeyen. Bilip uygulamayan. Eyyam üstüne eyyam yapıp işlerine son verilen hakemler; ekranlarda, gazetede köşelerinde bilirkişi rolündeler.

Garip ama gerçek.

Burası Türkiye başka yerde yaşanmaz. Yaşatılmaz.

Tadını çıkaralım. Keyfimize bakalım.

Futbolun kuralları belli. Açık ve net. Buna rağmen, aynı pozisyon için hepsinden farklı yorum geldiği çok.

Çünkü yetersizler.

TFF yetersiz diye erken emekli yapıyor.

Medya kurumları ağır eleştiri yaptıkları eski hakemleri anında yorumcu olarak atıyor.

İster gülelim, ister ağlayalım halimiz bu.

İşte bunlara bir yenisi daha eklenmek üzere: Arda Kardeşler. Derbi sonrası Beşiktaş, ‘düdük astırılsın’ açıklaması geçti.

Galatasaray’da, Icardi’nin verilmeyen net penaltısı için girişimde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp daha temkinli. Düdük asmasın ama dinlendirilsin baskısında.

Gelin bakalım. Derbinin önüne geçen hakem için ne karar çıktı.

Federasyon başkanı durumdan rahatsız. Büyük vaatler ile sempati toplamıştı. Hakemlere çeki düzen verecekti. Yapamadı. İlk haftadan beri isyan bayrağı açıldı. İlk başta da, başkanlığını yaptığı Trabzonspor. Sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve son olarak da Beşiktaş...

Riva’da MHK başkanı ve üyeleri ile konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Kardeşler’in kalemini kırmadı. “Kulüpler istiyor diye hakem kellesi almam. Ama hakem hocası ile konuşup ayrıntılı rapor getirin. Hataları varsa ki, var. İki kulüp sadece bu konuda aynı görüşte. Düzeltmesi için ders verin. Bu süreçte gerektiği kadar görev almasın..” demiş.

Yani özeti; Galatasaray’ın istediği olmuş.

Miş, muş diyoruz. Zira bunu bizzat duymadım. İlk olmasa da, ikinci ağızdan dinledim.

Kaynak son derece güvenilir.

Yine de, hep birlikte bakacağız.

Arda Kardeşlerler, şimdilik yırttı! Ya diğerleri. Bu gidiş ile elde hakem kalmayacak. Kasım ayına girmeden bunları yaşıyoruz.

Bu kadar erkeni ilk.

Nisan ve Mayıs’lar ne olacak. Zirve kadar, liglerin altı da ateş hattına girecek.

Hafta sonu bir başka kritik maç var. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Hakemlerden yana sürekli dert yanan iki ekip yine istim üstündeler.

Halit Umut Meler’in atanacağı konuşuluyor.

TFF Başkanı iki kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve Ali Koç ile de temas halinde. Trabzon cephesi Meler’i istemiyor. Fenerbahçe henüz görüş iletmedi. İletirse kulüplerin hakem atamalarında etkin olması sağlanacak.

İki kulüp hakem ismi üstünde anlaşmaya varmış değiller.

Hacıosmanoğlu, kulüpleri de işin içine çekmeye kararlı. ‘Siz istediniz biz görev verdik. Maç önü başka, sonu bambaşka konuşmayın’ der havasında.

Mourinho da olayların içinde. Bodrum maçı sonrası, Trabzon’daki hakemi konuştu.

Erken uyarı sistemini devreye soktu. İstemediği sonuç olursa...

Bir hafta önceden söylemiştim diye başlayacak.

Eğlenceli döneme giriyoruz. İstikamet Riva...

Gülüp eğlenmek gırla...