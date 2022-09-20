Seray Sever'den duygusal paylaşım: Canım yanıyor...

Geçtiğimiz Mart ayın da Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının doğum gününü unutmayan iSeray Sever Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı... Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şefkatini hissetmelerini... Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda... Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin."