8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı. "Büyük konuştum başıma geldi"

Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı. "Büyük konuştum başıma geldi"

Geçtiğimiz nisan ayında kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever'den çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:53
Takip Et

"Büyük konuştum başıma geldi" Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı!

Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı. ''Büyük konuştum başıma geldi''
+
Aa
-

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2. Sayfa programına konuk oldu ve bir itirafta bulundu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Sever, Sever yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan hakkında söylediklerini şu sözlerle anlattı:

 “Talk Show yapıyordum o dönem Behzat konuğumdu ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor. Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de ‘Bu Talk Show, espri yanlış anlama’ dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…” 

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever ve eşi arasında 10 yaş fark var.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
2
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
5
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.