Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı. ''Büyük konuştum başıma geldi''

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2. Sayfa programına konuk oldu ve bir itirafta bulundu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Sever, Sever yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan hakkında söylediklerini şu sözlerle anlattı:

“Talk Show yapıyordum o dönem Behzat konuğumdu ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor. Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de ‘Bu Talk Show, espri yanlış anlama’ dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…”

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever ve eşi arasında 10 yaş fark var.

