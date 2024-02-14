Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 30,7770 TL’den alınan dolar, 30,7790 TL’den satışa çıktı. 32,9720 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 32,9740 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7280 TL, avronun satış fiyatı ise 32,9660 TL olmuştu.

Dolar/TL kurundaki yükseliş seyri yeni günde de devam ediyor. Bugün yurtiçi ve ABD piyasalarında zayıf veri akışı hakim.

Dün ise ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilmişti. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanırken aylık bazda yüzde 0,4 olarak açıklandı.