Şerbetçi otu mide ağrılarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Mide ağrılarına iyi gelen şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti. Şerbetçi otuyla ilgili detaylar…

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikayetten yakınır. Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikayet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

ŞERBETÇİ OTU NEDİR?

Kendirgiller familyasından; yurdumuzda da yetişen tırmanıcı gövdeli, çok yıllık bir otsu bitkidir. Gövde ince ve serttir. Yaprakları uzun saplıdır. Kullanılan kısımları dişi çiçek durumları, çiçekler üzerinde bulunan salgı tüyleri ve köküdür. Çiçeklerin terkibinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler, tanen gibi maddeler vardır.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz. Hormonlar üzerinde ciddi etkileri bulunduğundan günde 1 bardaktan fazlasını içmemeniz ve düzenli olarak 1 ay kadar kullandıktan sonra mutlaka kullanmaya ara vermeniz gerekiyor.

Göğüs büyütme etkisinden faydalanmak isteyenlerse onu daha çok harici olarak kullanıyor. Yani, tıpkı çayını demler gibi şerbetçi otunu kaynar suyun içinde dinlendiriyor ve ardından mutfak robotundan geçirip aynı miktarda bir yağsız kremle karıştırıyor ve göğüs bölgesine uyguluyor. 4-5 saat bu şekilde beklettikten sonra yıkıyor. Ancak bu yöntem, henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil, bizden söylemesi.