Serdar Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı. Duayen gazeteci Orhan Yıldırım açıkladı

Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından olağanüstü seçim kararı alındı.
Yapılacak seçimin tarihi ise 17 Aralık oldu.
Öte yandan birçok isim sosyal medyada ve kamuoyunda başkanlık adaylığı ile anıldı.
Gazeteci Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı olan Serdar Adalı'nın başkan adayı olacağını iddia etti.
Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım "Ve Serdar Adalı başkan oluyor. Bugün Ankara'dan dönen Adalı'ya yakın çevresi camianın beklentilerini iletti. Adalı adaylık konusunda olumlu düşündüğünü belirtip, son kararı ailesiyle görüştükten sonra açıklayacağını söyleyip toplantıdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.