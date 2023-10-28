Serdar Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı. Duayen gazeteci Orhan Yıldırım açıkladı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçime 2 aydan az bir süre kalmasının ardından başkanlık koltuğu için adaylar henüz netleşmiş değil. Gazeteci Orhan Yıldırım ise Siyah Beyazlı kulüpte yapılacak seçim için flaş bir iddia ortaya attı.