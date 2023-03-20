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Alanyaspor maçından sonra Çelikler'den flaş teklif: O iki yıldızı çağırıp 'Siz sakatsınız sakat' demen lazım Ali Koç

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Fenerbahçe'nin 2 yıldızı hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Çelikler, 'Ali Koç bunları ofisine çağırıp 'siz sakatsınız sakat, oynamayın' demesi lazım diye konuştu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:38
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Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç yorumu gündem oldu

Alanyaspor maçından sonra Çelikler'den flaş teklif: O iki yıldızı çağırıp 'Siz sakatsınız sakat' demen lazım Ali Koç
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u yendiği olaylı maçın ardından Vole programında yaptığı açıklamalarla  gündem yaratan Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli 2 futbolcuyu topa tuttu.

Çelikler'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Ali Koç'a yaptığı çağrı ise camiada büyük dikkat çekti. İşte Serdar Ali Çelikler'in değerlendirmeleri...

3 ay sonra iyi niyetli başkan Mehmet Büyükekşi olmayacak. Yeni TFF Başkanı Ahmet Nur Çebi mi olur, Göksel Gümüşdağ mı olur bilemem. Tüm Ankara'nın bundan haberi var da Lale Orta'nın haberi mi olmayacak!

Değişimin olacağı yerde herkes kendini kolları. Osayi Samuel'e kırmızı kartı gösteremeye gelen Mete Kalkavan kendini kollamıştır. Allah belasını versin bu işin. Bu yönetimle olmayacağını sağır sultan bile duydu.

Fenerbahçe anti futbol oynayan takımları yendiği zaman daha mutlu oluyorum. Alanyaspor Trabzonspor'a 5 attı, deplasmanda Galatasaray'a 2 tane attı. Ersun Yanal bu takımı sadece 2 tane isabetli şut atan takım haline getirdi.

Ersun Yanal bu takımı 'yatın kalkmayın' takımı haline getirmiş. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe böyle oynayabilir mi? İlk yarıda silik, uyuşuk, sinsi bir futbol vardı sahada.

Bence Ali Koç'un Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi ofisine çağırıp 'Sakatsınız siz sakat' deyip oynatmaması lazım. Maçtan sonra bu iki futbolcuya büyük tepki vardı. Jorge Jesus'un Arda Güler, Zajc ve Enner Valencia'yı yan yana denemesi gerekiyor.

Maçına göre King'le Serdar Dursun'u oynatabilir. King'e dikkat ediyorum kalenin önüne gelmesine rağmen topa vurmuyor, şut atmıyor. Rossi sadece Fenerbahçelileri değil bundan önce oynadığı takımlardaki taraftarları bile heyecanlandırmamıştır.

Osayi Samuel'in gerçek mevkisi kanat forvet. Jorge Jesus'un Enner Valencia ile birlikte Osayi'yi forvette denemesi lazım. Artık Jesus'un farklı şeyler denemesi gerek. Joao Pedro'ya bakıyorum bazen kendi kendime yine mi kazık diyorum.

Joao'nun formu çok düşük. Sahada saklanıyor, top almıyor adam resmen bitik. Aynı şekilde Sevilla maçında Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can da top almaya korkuyorlar.

 

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