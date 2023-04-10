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Trabzonspor Serdar Bali'yi göreve çağırdı

Trabzonspor'un efsanesi Serdar Bali'nin sportif direktör olarak Bordo Mavili kulübe geri döneceği öğrenildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:56
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Serdar Bali Trabzonspor'da göreve

Trabzonspor Serdar Bali'yi göreve çağırdı
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Trabzonspor'da yaşanan başkan ve antrenör değişikliği sonrası yeni yapılanmaya gidilecek.

61saat'in haberine göre; bordo mavili takımda daha önce sportif direktör olarak görev yapan efsane isimlerden Serdar Bali yeniden göreve gelecek..

Kulüp ile takım arasındaki bağı sağlayacak bir görev edinecek olan Serdar Bali ile dün Trabzonspor bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Serdar Bali'nin alacağı görev noktası ise henüz netleşmezken daha önceki yıllarda olduğu gibi genel kaptanlık görevi verilebileceği ifade ediliyor.

Bali'nin teklife sıcak baktığı hafta içerisinde sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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