Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce ağzını bozdu. ''MS hastası adama yaptıklarına bakın''

Konserden evine sabaha doğru dönen Serdar Ortaç, evinin önünde gördüğü manzara karşısında isyan etti. Ağzını bozan ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.

"MS HASTASI ADAMIM BEN"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu öğrendi ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. Ortaç, "Ş.r.fsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden. MS hastası adamım ben" diyerek duruma tepki gösterdi.